—Puras vergüenzas de Pacheco con Romero

—Se lucen tiburones panistas con uachos

—Comilona azul en el Shangri La

¿Pues qué hizo Austria para que la gobernadora no llegara? Eso mismo se preguntaban varios colegas reporteros cuando Maru no apareció en el evento de entrega de certificados de primaria y secundaria, donde se suponía que iba a estar, allá en el auditorio B del Pueblito Mexicano.

No es la primera vez que la gobernadora deja plantada, vestida y alborotada a la subsecretaria de Desarrollo y Bien Común; ya antes le hizo exactamente lo mismo, como si fuera costumbre.

Dicen las malas lenguas, sin pensarlo dos veces, que Austria ya no le cae nada bien a la gobernadora. Que desde que empezó a buscar con todo la candidatura para la presidencia municipal, se le ha ido la mano y ha cometido ciertos errores, como quedarse con información importante y no compartirla con algunos secretarios.

Además, que la subsecretaría y los famosos chalecos azules nomás le sirven para hacerse publicidad a ella misma, dejando en segundo plano la promoción del gobierno de Maru Campos.

Se dice que Austria ni ganas le pone a trabajar en equipo con los funcionarios estatales, porque todo lo que hace lo acaba usando para su propio beneficio y para impulsarse rumbo a la candidatura por la alcaldía de Juárez. Igual y por eso la gobernadora le aplicó el castigo y se puso tan dura con Austria Galindo.

*********

Ulises Pacheco quedó bien chiquito y hasta orejón junto a los pesados panistas Jorge Romero y Ricardo Anaya, que ayer se dejaron ver por estas tierras fronterizas.

Y es que, en la conferencia de prensa donde los líderes del partido se juntaron, Ulises Pacheco pasó totalmente desapercibido. La única vez que le tocó hablar fue para dar respuesta a la pregunta incómoda sobre su chamba en el gobierno estatal, y pues ahí sí no brilló para nada.

Los cábulas reporteros le pusieron en aprietos cuando le preguntaron si ya había dejado la chamba para meterse de lleno al trabajo partidista, ese que exige estar pegado al jale los 12 días de la semana, sin descanso. Si es que quieren ganar las elecciones.

Los más liberales panistas no ven bien que el abogado Pacheco siga en la nómina estatal y a la vez en la nómina del PAN, una vil muestra de doble moral que pone en entredicho su compromiso con la transparencia y la ética política.

Consideran que, mientras no se decida a dejar uno de los cargos, su credibilidad y lealtad al partido estarán siempre bajo sospecha, alimentando críticas tanto dentro como fuera del blanquiazul. De plano muy mal el abogado.

Hasta dónde llegará el buen Pacheco, que se apareció en la conferencia de prensa cuando debería estar chambeando, porque era pleno horario de oficina, pero ni le importó y ahí estuvo. Dicen que pidió permiso por un día para poder estar en la rueda de prensa, así que se la jugó.

Por lo pronto, respondió a la pregunta incómoda y soltó que en unos días va a renunciar al trabajo, que ahorita anda en el proceso de entrega-recepción, como si fuera a dejar todo el gobierno estatal, ¡no se pasó!

************

El mero jefe nacional del PAN, Jorge Romero, se dejó caer en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH, donde se echó una buena charla con los chavos sobre cómo anda la política en el país y cuál es la tirada del partido rumbo a las elecciones del 2027.

Aprovecharon para compartir con los jóvenes sobre el tema del relanzamiento del PAN, y de pasadita los invitaron a luchar por un país más libre y justo.

En la charla también participó el senador Ricardo Anaya Cortés, el mero jefe de los senadores panistas, Daniela Álvarez dirigente estatal del partido y la líder juvenil Daniela Aguilar Álvarez.

Los que tomaron el micrófono coincidieron en que es clave echar a andar el diálogo entre políticos y gente de la academia, pues así se puede formar ciudadanos más críticos y entrones, que sí se animen a participar.

Además, dejaron claro que las universidades son el punto ideal para que todos se sienten a platicar, intercambiar ideas y armar propuestas que busquen el bien de todos.

**********

Desde temprano, el mero mero del PAN, Jorge Romero, junto con el senador Ricardo Anaya, se echaron unos buenos burritos para arrancar el día, y ya en la tarde le entraron al patito almendrado en el Shangri La.

El equipo panista se reunió a comer con varios empresarios locales, y hasta la gobernadora Maru Campos se sumó al plan. ¡Así estuvo la movida política y empresarial del día!

La comida fue para que los líderes del partido pudieran convivir con los empresarios de Juárez y echarse un buen cotorreo sobre cómo está la política a nivel nacional, compartiendo información fresca y puntos de vista de alto nivel.

Por su lado, la gobernadora se juntó temprano con la banda de la Mesa de Seguridad en el Pueblito Mexicano, ahí en la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón. Participó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, el fiscal General César Jáuregui Moreno, el secretario de Seguridad Pública Estatal Gil Loya y los altos mandos de la Guarnición Militar, para ponerse al día con los temas de seguridad. No trascendieron acuerdos. La reunión fue privadísima.