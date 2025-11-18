Un padre de familia en Ciudad Juárez quedó prácticamente en la quiebra luego de tener que vender pertenencias y pedir dinero prestado para pagar la cirugía de su hijo, empleado del Gobierno del Estado de Chihuahua, debido a que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no contaba con los instrumentos necesarios para realizar la extracción urgente de un riñón.

Mario Ramírez, padre del afectado, informó que la familia terminó pagando más de 100 mil pesos en un hospital privado, a pesar de que su hijo cotiza puntualmente al servicio médico del ISSSTE.

Explicó que la intervención era de vida o muerte y, aun así, en el ISSSTE únicamente le ofrecieron enviarlo a Monterrey o a la Ciudad de México… pero dentro de más de un mes.

“Mi hijo no podía esperar tanto. Verlo agonizar y pensar que podía fallecer me obligó a reunir el dinero como fuera”, relató Ramírez.

El padre aseguró que el ISSSTE ya le notificó que no le subrogarán los gastos, aun cuando fue su incapacidad operativa la que los obligó a acudir a una clínica privada. “Me quedé prácticamente en la quiebra”, lamentó.

También expresó su molestia porque, igual que su hijo, miles de trabajadores del Estado de Chihuahua ven reducidos sus salarios para pagar un servicio médico que —dice— “al final no sirve”.

“El sistema del ISSSTE está pésimo y cada año va peor. A ver cómo nos va”, criticó.

Agregó que, durante las semanas en las que llevó a su hijo a las instalaciones del instituto, escuchó casos similares: derechohabientes que llevan meses esperando cirugías urgentes, sin alternativa más que resignarse o endeudarse para recurrir a un hospital privado.