Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a la polémica derivada el fin de semana, ocurrida tras la quema de los nuevos libros de texto gratuitos por comunidades en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

“Están en su derecho de manifestarse, somos libres, nada más que no tienen razón”, respondió el presidente López Obrador al ser cuestionado por el tema.

“Quienes se manifiestan pensando que se adoctrina con los libros y se inyecta el virus del comunismo, pues están totalmente desinformados y manipulados. Y no deberían de prestarse a ser manipulados por los dirigentes, empresarios, gerentes, traficantes de influencias, del bloque conservador. Es politiquería y lo van a seguir haciendo, porque aunque no haya elementos, no haya pruebas, ellos utilizan todas estas mentiras para engañar, para tratar de engañar, porque mucha gente no les cree”, añadió el presidente.

López Obrador afirmó que el origen de este pensamiento está en sus opositores. “Lo que demuestra es que tienen prácticas muy retrógradas. Son clasistas, racistas”, aseveró.

El presidente recordó ejemplos como el de Gabriel Quadri, quien el 11 de enero de 2019 publicó en X (antes Twitter) “Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente…”.

“El nivel académico no quita lo clasista y lo racista y también el desconocimiento de la historia y la grandeza cultural de México”, añadió AMLO, al citar a otros críticos como Guillermo Sheridan, Francisco Martín Moreno y Vicente Fox.

El presidente concluyó su mensaje con un video de la senadora Xóchitl Gálvez, en el que afirma que no existe la cultura del trabajo de ocho horas en el sureste del país.

“Lo de los libros, se van a distribuir en donde no hay amparos. El lunes próximo es el regreso a clases y aquí vamos a dar a conocer cómo se regresa a clases. Vamos a tener enlaces con gobernadoras, con gobernadores, y vamos a ver cómo están los libros en las escuelas”, añadió el mandatario.

“Donde hay un amparo, como el caso de Chihuahua, donde la gobernadora interpuso una controversia en la corte, y un ministro conservador, contrario a nosotros, resolvió en una primera instancia que no se entreguen los libros en Chihuahua, vamos a respetar”, concluyó.

Publimetro