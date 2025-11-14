—Reconocen empresarios a Construtodo y Laura Zaragoza

—Maru Campos logró lo que nadie; que los empresarios se pusieran de acuerdo

—Ciro Gómez Leyva resultó un tímido gatito

La Cena de Gala 2025 del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez (CCE) estuvo de lujo y fue todo un acontecimiento en el panorama empresarial local. En el evento se reconoció a Construtodo como la empresa del año y a Laura Zaragoza de la Torre como la empresaria del año, lo cual generó bastante orgullo entre los asistentes, solo porque fue la donadora del predio en donde se construirá el Centro de Convenciones de Ciudad Juárez.

El organismo no se quedó corto: el ambiente estuvo súper agradable, la convocatoria fue excelente y, para cerrar con broche de oro, el reconocido periodista Ciro Gómez Leyva fue el invitado especial.

Sin duda, la noche fue todo un éxito y dejó buenas impresiones entre los empresarios de la región, reafirmando la importancia de estos encuentros para fortalecer la comunidad empresarial de Ciudad Juárez.

La verdad, no faltó nadie importante: la crema y nata del empresariado de la frontera se dejó ver como siempre, esos que nunca se pierden una y ya son clásicos en estos eventos.

Además, hubo invitados del sector público, incluyendo varios funcionarios del gobierno estatal; en representación de la gobernadora Maru Campos estuvo presente el secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, y de ahí pa’ abajo llegaron algunos funcionarios de segundo y tercer nivel, cada uno con su respectivo séquito.

Pero lo que realmente llamó la atención fue el invitado especial del presidente actual del CCE, Rogelio González Alcocer: nada más y nada menos que el alcalde morenista Cruz Pérez Cuéllar, quien llegó acompañado de parte de su equipo y aprovechó para saludar a empresarios y políticos.

La presencia de ambos líderes destacó la importancia de la colaboración entre la iniciativa privada y el gobierno municipal, y muchos aprovecharon la ocasión para intercambiar ideas y fortalecer contactos. Se notó un ambiente relajado pero muy estratégico, donde las relaciones y los acuerdos fluyeron entre copa y copa.

***********

Ahora sí que el evento estuvo de lo más “fifí”, puro lujo y elegancia por todos lados. Y hablando de Construtodo, la verdad es que esa ferretería no tiene comparación: buenos precios, atención de primera y, sinceramente, le da la vuelta a Home Depot y a Hágalo, así como a la competencia que manejan los panistas y Pablo Cuarón. ¡Aquí sí se nota la diferencia!

Sobre la empresaria Laura Zaragoza, todos le están súper agradecidos por lo del terreno; la verdad, se rifó más que la familia también prominente de los Fuentes o los otros Zaragoza, eso que ni qué. No cualquiera tiene ese tino para apoyar algo tan importante para la ciudad.

Y seguro le metieron apoyo desde las áreas de promoción industrial y de servicios, tanto el estado como el municipio, y la neta, está bien justificado.

Aunque, siendo sinceros, tal vez pudo haber sido alguien menos de derecha y más tirándole al centro, porque ya saben que, con los verdaderos chairos, esos sí pasan de largo y no se enganchan.

En cuanto al alcalde Cruz Pérez Cuéllar, pues no es ningún anodino ni acomodaticio; más bien, se mueve donde hay interés y, si hay que buscar beneficio personal, ahí está al tiro. ¡Así se juega en la política de la frontera!

************

Gracias a que Laura Zaragoza logró que su propuesta fuera la seleccionada, ahora contará con importantes prerrogativas empresariales para operar el Centro de Convenciones.

En lo político, es justo reconocer la labor de Maru Campos, quien consiguió lo que otros gobernadores —desde Patricio Martínez, pasando por todos hasta el paseño Javier Corral, que resultó inútil y terminó prófugo de la justicia— no pudieron: generar la sinergia necesaria para que los empresarios se pusieran de acuerdo.

Ya se puede ver cómo está a punto de concretarse el emprendimiento que se gestó desde los años 70, cuando se formó el Comité Permanente de la Feria Exposición de Ciudad Juárez y se construyó el primer edificio en lo que hoy es la Facultad del Deporte de la UACH en el PRONAF.

Después vinieron los trabajos de movimiento de tierra y los cimientos de los Hoyos, el paso por los terrenos del Hipódromo y el Galgódromo, hasta llegar finalmente a la ubicación actual.

Ese es el verdadero mérito de la gobernadora, y se confirmará con la conclusión y entrada en operación del Centro de Convenciones de Ciudad Juárez.

***********

Otro apunte importante del evento fue la participación del periodista Ciro Gómez Leyva de quien se esperaba fuera como una fiera rabiosa en contra de la cuarta transformación, pero oh sorpresa, resultó como un dócil gatito que a nadie hizo daño.

Los asistentes a la cena de gala esperaban que la sangre llegará al río, pero eso nunca ocurrió, el aguerrido periodista que diariamente se pone al tu por tu en el programa de radio “Ciro por las Mañanas” no tocó ni con el pétalo de una rosa al oficialismo de Morena.

Lo anterior no cayó muy bien en los asistentes que acudieron al Cibeles para escuchar a un Ciro Gómez Leyva echar lumbre al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero Ciro tomó otro camino que tal vez el presidente del CCE, Rogelio González Alcocer le marco.

Y es que vale mencionar que el empresario hotelero, Rogelio González, está más alineado al presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar que una brújula apuntando siempre al norte.

Así que, muy probablemente, Ciro Gómez Leyva aceptó las condiciones del CCE, que, por cierto, le soltó una buena lana: 350 mil pesitos, además de cubrirle los vuelos y traslados desde Madrid, España a Juárez.

El famoso periodista decidió llevar su charla por otro rumbo pacifista y le cedió el micrófono a los presentes para que pudieran desahogarse. En ese intercambio, uno de los asistentes no se contuvo y lanzó críticas directas contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Ante esa ofensiva, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar brincó rápido a defender a su jefa, pero en vez de ganarse aplausos, lo que recibió fueron abucheos de parte de la gente que estaba ahí.