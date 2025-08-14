La fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro se dedica a operaciones del crimen organizado.

En entrevista con Fox News, aseguró que el régimen de Nicolás Maduro paga para tener un ‘puente aéreo’ para el tráfico de drogas.

Según su versión, Maduro Paga sobornos para tener libre acceso al espacio aéreo de Honduras, Guatemala y México.

La fiscal de Estados Unidos reiteró que Nicolás Maduro tiene vínculos con el crimen organizado, en particular con el Cártel de Sinaloa. Sostuvo que la recompensa de 50 millones de dólares es la más alta que ha ofrecido el gobierno de Estados Unidos, ya que se trata de un narcoterrorista.

Reiteró que ya han confiscado más de 700 millones de dólares en activos vinculados con Nicolás Maduro.

Según Bondi, estos activos incluyen dos aviones, varias casas, una mansión en la República Dominicana, casas en Florida, una granja de caballos, nueve vehículos, joyas y dinero en efectivo.

En México no hay ninguna investigación ni las autoridades tienen pruebas de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, tenga vínculos con el Cártel de Sinaloa, dijo el viernes la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum.

“Es la primera vez que oímos ese tema. No hay de parte de México ninguna investigación que tenga que ver con eso”, dijo la mandataria al ser preguntada, en su conferencia de prensa diaria, sobre los presuntos lazos del gobernante venezolano y la organización criminal mexicana.

“Como siempre decimos, si tienen alguna prueba que la muestren. Nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con eso”.

Aristegui