Papá se logra en el Buen Fin: consola con descuento de 5 mil pesos

by Eduardo Huízar
Clientes que acudieron al centro comercial Plaza Senderos Las Torres aprovecharon descuentos que, en algunos casos, representaron miles de pesos de ahorro durante el Buen Fin.

Un comprador comentó que adquirió una consola de videojuegos que tenía un precio original de 13 mil pesos y la obtuvo en ocho mil. Señaló que la compraría como regalo de Navidad para su hijo.

Otros asistentes reportaron ahorros de hasta 400 pesos en ropa al momento de pagar en caja.

La mayoría de los consumidores coincidieron en que los productos con mayor demanda fueron electrónicos, juguetes y prendas de vestir.
