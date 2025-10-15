La diputada Xóchitl Contreras hizo un enérgico llamado al presidente municipal Cruz Pérez, ante la grave situación que enfrenta Ciudad Juárez tras las intensas lluvias registradas el día de ayer, que dejaron a su paso una ciudad inundada, calles destruidas, vehículos averiados, viviendas afectadas y —lo más doloroso— vidas humanas perdidas.

“Esta tragedia no es consecuencia de un fenómeno natural inesperado. Es el resultado de años de abandono, de la falta de planeación y, sobre todo, de la falta de voluntad política del gobierno municipal para atender una de las necesidades más urgentes de nuestra ciudad: el drenaje pluvial”, declaró la diputada.

Xóchitl Contreras señaló que la responsabilidad de la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pluvial es competencia exclusiva del Municipio de Ciudad Juárez, y no de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, como pretende hacer creer el alcalde.

“Que el presidente municipal no busque deslindarse ni culpar a otras instancias. Esta es su responsabilidad directa. La ciudadanía no puede seguir pagando con destrucción, pérdidas materiales y vidas humanas la falta de acción de su gobierno. Las lluvias no son sorpresa, lo que sí es inaceptable es la negligencia”, enfatizó.

En un tono más crítico, la legisladora cuestionó el destino de los recursos recaudados por concepto de multas por la falta de engomado ecológico y de los pagos por el trámite de dicho engomado, señalando que si realmente existiera voluntad política, ese dinero debería destinarse a resolver el problema estructural de las inundaciones en Juárez.

“Parece que para cobrar sí hay eficiencia… pero para invertir en obras que eviten que la ciudad se convierta en un lago cada temporada de lluvias, ahí sí, silencio absoluto. Si hay recursos para sancionar a los ciudadanos, también debe haber recursos para protegerlos. Que se deje de utilizar el engomado ecológico como cajero automático y se convierta en una solución real para la ciudad”, sentenció Contreras.

La diputada urgió al alcalde a dejar atrás discursos vacíos y pretextos, y a presentar de inmediato un plan integral de drenaje pluvial que dé soluciones reales y duraderas a esta problemática que golpea año con año a las y los juarenses.

“Ciudad Juárez merece un gobierno municipal que responda con hechos, no con excusas. No hay justificación posible cuando hablamos de vidas perdidas. Es momento de asumir responsabilidades, de dejar el show mediático y empezar a trabajar en serio”, concluyó la diputada Xóchitl Contreras.