La Dirección General de Protección Civil del Municipio de Juárez informó que este viernes 12 de septiembre de 2025 se registrará una temperatura máxima de 34 grados Celsius, con cielo mayormente soleado, vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitación es de entre un 10 y 20 por ciento.
Por la noche, el clima será mayormente nublado, con una temperatura mínima de 22 grados Celsius, ráfagas de viento de 25 a 45 kilómetros por hora y una probabilidad de lluvia de entre 30 y 40 por ciento.
Para el sábado se esperan condiciones mayormente soleadas con una temperatura máxima de 31 grados y mínima de 21, con vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, ráfagas de 25 a 32 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitación que oscila entre 30 y 45 por ciento.
El domingo las condiciones serán más estables, con un día soleado, temperaturas similares al sábado, máximas de 31 grados y mínimas de 21, con baja probabilidad de lluvia, entre 10 y 20 por ciento.
