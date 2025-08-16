Inicio » Para evitar rezagos en los recibos, la J+ sugiere la suspensión temporal
Ciudad Juárez

Para evitar rezagos en los recibos, la J+ sugiere la suspensión temporal

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La J+ trabaja todos los días para garantizar el servicio y a su vez apoyar a la comunidad, por lo que uno de los trámites que ofrece a los usuarios es la suspensión temporal del servicio de agua potable y drenaje para detener la facturación en propiedades que se encuentran desocupadas o sin uso, evitando que las cuentas se acumulen y se vuelvan impagables.

José Luis López Martell, vocero de la Dirección Comercial de la J+, explicó que en ocasiones los usuarios desocupan su propiedad sin avisar a la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez y debido al cobro de cuota mínima, la cuenta aumenta; por lo que se hace el llamado a suspender el servicio cuando este no se vaya a utilizar por largos períodos.

“Conocemos la dinámica de Ciudad Juárez, entonces muchas personas regresan a sus tierras de origen, ya sea centro o sur de la república o personas que van al extranjero a trabajar, que no tienen interés ni en rentar la casa ni en venderla, entonces queda en desuso y solicitan este trámite para que no se les genere un rezago en esas cuentas, generalmente porque la gente se va de la ciudad”, comentó López Martell.

En Ciudad Juárez existen actualmente 6 mil 219 cuentas suspendidas, el trámite se puede realizar en las oficinas de la J+ de Sanders y Salvárcar, sólo hay que cumplir con cinco requisitos, los cuales son tener cero adeudos, que la propiedad esté desocupada y sin uso, que la toma esté visible, que el trámite lo realice el titular de la cuenta y que se cubra el costo de 239 pesos por la suspensión temporal.

banner
You Might Also Like

You may also like

Directivos de la UACJ se capacitan en análisis y toma de decisiones...

Dan más de 16 años de cárcel a homicida de la colonia...

Clausuran dos yonkes por reincidir en obstruir la vía pública con autos...

Incorpora UTPN esquema híbrido para el próximo cuatrimestre

Inicia aquí la Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones 2025

Registra sustitución de colector del Cuatro Siglos 85% de avance: J+

Juárez noticias All Right Reserved.