Pekín.– Una empresa china de robótica generó sorpresa y desconcierto con la presentación de una cabeza robótica tan realista que muchos usuarios pensaron que se trataba de una creación digital.

En el video viral, la cabeza —sin cuerpo— parpadea, mueve los ojos y abre la boca con una naturalidad sorprendente. El modelo, llamado AheadForm Origin M1, fue desarrollado por la compañía AheadForm, especializada en robótica expresiva.

El realismo se logra gracias a 25 micro motores que trabajan bajo una piel sintética, permitiendo reproducir gestos humanos con precisión. También incorpora cámaras, micrófonos y un altavoz.

Según la empresa, su objetivo es usar estas cabezas en entornos de interacción humana, como hospitales, escuelas o centros de atención al cliente, donde puedan integrar sistemas de inteligencia artificial.

El proyecto busca romper la barrera del llamado “valle inquietante”, el punto en que los robots se parecen tanto a los humanos que provocan incomodidad. Sin embargo, las reacciones en línea fueron mixtas: algunos celebraron el avance tecnológico, mientras otros lo calificaron como “perturbador”.

Además del Origin M1, AheadForm trabaja en líneas de robots más avanzadas, como “Elf” y “Lan”, con distintos niveles de realismo e interacción.

