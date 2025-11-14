La Dirección de Protección Civil informó que este día el Teniente Jesús Miguel Vázquez Hernández, elemento operativo de la dependencia, participó como expositor en la LXIX Convención Internacional de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos (AMJB) A.C.

Durante el encuentro, el teniente impartió el taller “Importancia de la prevención y la atención inmediata para un bombero en emergencia médica”, una capacitación de carácter teórico–práctico con duración de dos horas, dirigida a cuerpos de bomberos del país y del extranjero.

El contenido del taller incluyó temas esenciales para la seguridad operativa, entre ellos la prevención del golpe de calor, atención primaria en el sitio y técnicas adecuadas de reanimación cardiopulmonar (RCP) adaptadas a las condiciones de trabajo de los bomberos, considerando su equipo de protección personal.

La participación del Teniente Vázquez Hernández en este evento internacional fortalece el intercambio de conocimientos y contribuye al desarrollo de mejores prácticas para la protección y respuesta inmediata en emergencias, elevando con ello las capacidades operativas del personal de bomberos a nivel nacional e internacional.