Inicio » Participa bombero juarense como expositor en la LXIX Convención Internacional de la AMJB
Portada

Participa bombero juarense como expositor en la LXIX Convención Internacional de la AMJB

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Dirección de Protección Civil informó que este día el Teniente Jesús Miguel Vázquez Hernández, elemento operativo de la dependencia, participó como expositor en la LXIX Convención Internacional de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos (AMJB) A.C.

Durante el encuentro, el teniente impartió el taller “Importancia de la prevención y la atención inmediata para un bombero en emergencia médica”, una capacitación de carácter teórico–práctico con duración de dos horas, dirigida a cuerpos de bomberos del país y del extranjero.

El contenido del taller incluyó temas esenciales para la seguridad operativa, entre ellos la prevención del golpe de calor, atención primaria en el sitio y técnicas adecuadas de reanimación cardiopulmonar (RCP) adaptadas a las condiciones de trabajo de los bomberos, considerando su equipo de protección personal.

La participación del Teniente Vázquez Hernández en este evento internacional fortalece el intercambio de conocimientos y contribuye al desarrollo de mejores prácticas para la protección y respuesta inmediata en emergencias, elevando con ello las capacidades operativas del personal de bomberos a nivel nacional e internacional.

banner
You Might Also Like

You may also like

Participa UACJ en la LXVII Sesión Ordinaria ANUIES

Dan casi 15 años de cárcel a sujeto que intentó asesinar a...

Emiten recomendaciones para evitar ser víctimas de fraude durante el Buen Fin

Exhorta la J+ a vecinos de Oasis, Campestre Virreyes y otras colonias,...

Seguridad y derrama económica marcarán el Buen Fin 2025 en Juárez

‘Si en Juárez compramos, todos ganamos’: Pérez Cuéllar celebra el origen del...

Juárez noticias All Right Reserved.