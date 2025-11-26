Inicio » Participa director de la J+ en la expo ANEAS con ponencia sobre servicios de agua en Juárez
Portada

Participa director de la J+ en la expo ANEAS con ponencia sobre servicios de agua en Juárez

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

Durante la XXXVII Convención Anual y Expo de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), el director ejecutivo de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, Sergio Nevárez presentó una ponencia sobre la historia, atribuciones y avances operativos del organismo, destacando los logros alcanzados en los últimos años.

Durante su exposición, explicó que la J+ opera bajo lo establecido en el artículo 22 de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, que le otorga la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, tratamiento de aguas residuales y disposición de lodos, para esto, el organismo se estructura en cinco áreas clave: gestión operativa, administración financiera, planeación y presupuesto, rendición de cuentas y cumplimiento normativo.

El director destacó que, al cierre de 2025, Ciudad Juárez registra una población estimada de 1 millón 660 mil habitantes, a quienes se ha garantizado un suministro constante sin recurrir al tandeo en ningún momento de la historia del organismo, a pesar de que, la demanda anual asciende a 181 millones de metros cúbicos de agua potable, abastecida por 237 pozos; 19 de ellos rehabilitados y puestos en operación durante su administración.

Informó que, la ciudad cuenta con 52 tanques de distribución, nueve incorporados en los últimos años, más de 5 mil 800 kilómetros de red de agua potable y un crecimiento de 35 mil nuevas conexiones, que representan servicios para más de 100 mil personas, señaló que el 80 por ciento de las cuentas ya se encuentran medidas y que la eficiencia de pago por parte de los usuarios pasó del 64 al 80 por ciento, fortaleciendo las finanzas del organismo.

banner

En materia de saneamiento, detalló que Juárez opera 4 mil 500 kilómetros de red de drenaje y más de 370 kilómetros de red de agua tratada, a la cual se han incorporado 80 kilómetros adicionales en los últimos dos años. Actualmente, se consumen 30 mil metros cúbicos diarios de agua tratada: 60 por ciento por la industria, 20 por ciento en áreas verdes y 20 por ciento en usos comerciales.

Al concluir su ponencia, Nevárez enfatizó que mejorar un organismo operador requiere voluntad y una conciencia social sobre el valor del agua. “Cuando la sociedad no dimensiona el valor del agua, se olvida el compromiso más grande que tenemos todos: cuidar el recurso más valioso del planeta”, afirmó.

You Might Also Like

You may also like

Seguirán bloqueos de transportistas pese a reunión con Segob; no logran acuerdo

Sentencian a casi 17 años de cárcel a quien mato con arma...

Apuesta UACJ por la comunicación clara para combatir la desinformación

Anuncia TAR México nuevas rutas aéreas a las ciudades Torreón, Mazatlán y...

FNRCM descubre paso secreto para camiones de carga y lo bloquea

Invertirá el Municipio 20 millones de pesos más este año para el...

Juárez noticias All Right Reserved.