Durante la XXXVII Convención Anual y Expo de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), el director ejecutivo de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, Sergio Nevárez presentó una ponencia sobre la historia, atribuciones y avances operativos del organismo, destacando los logros alcanzados en los últimos años.

Durante su exposición, explicó que la J+ opera bajo lo establecido en el artículo 22 de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, que le otorga la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, tratamiento de aguas residuales y disposición de lodos, para esto, el organismo se estructura en cinco áreas clave: gestión operativa, administración financiera, planeación y presupuesto, rendición de cuentas y cumplimiento normativo.

El director destacó que, al cierre de 2025, Ciudad Juárez registra una población estimada de 1 millón 660 mil habitantes, a quienes se ha garantizado un suministro constante sin recurrir al tandeo en ningún momento de la historia del organismo, a pesar de que, la demanda anual asciende a 181 millones de metros cúbicos de agua potable, abastecida por 237 pozos; 19 de ellos rehabilitados y puestos en operación durante su administración.

Informó que, la ciudad cuenta con 52 tanques de distribución, nueve incorporados en los últimos años, más de 5 mil 800 kilómetros de red de agua potable y un crecimiento de 35 mil nuevas conexiones, que representan servicios para más de 100 mil personas, señaló que el 80 por ciento de las cuentas ya se encuentran medidas y que la eficiencia de pago por parte de los usuarios pasó del 64 al 80 por ciento, fortaleciendo las finanzas del organismo.

En materia de saneamiento, detalló que Juárez opera 4 mil 500 kilómetros de red de drenaje y más de 370 kilómetros de red de agua tratada, a la cual se han incorporado 80 kilómetros adicionales en los últimos dos años. Actualmente, se consumen 30 mil metros cúbicos diarios de agua tratada: 60 por ciento por la industria, 20 por ciento en áreas verdes y 20 por ciento en usos comerciales.

Al concluir su ponencia, Nevárez enfatizó que mejorar un organismo operador requiere voluntad y una conciencia social sobre el valor del agua. “Cuando la sociedad no dimensiona el valor del agua, se olvida el compromiso más grande que tenemos todos: cuidar el recurso más valioso del planeta”, afirmó.