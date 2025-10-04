El director ejecutivo de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+), Sergio Nevárez, participó este viernes en el Encuentro de Hidrólogos 2025, en su 36vo Torneo de Dominó Hidráulico, el cual se realizó este año la Ciudad de Chihuahua, donde se reunieron académicos y personal experto de las juntas municipales y Central de agua, así como integrantes de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento (ANEAS).

La intervención de Sergio Nevárez fue en el segundo conversatorio del encuentro, en el cual se abordó la mejora integral de la gestión en los Organismos Operadores, por lo que habló, junto con el director de la JMAS Chihuahua y el Rector de la UTCJ, sobre los restos y avances en la gestión integral del agua, así como los programas estratégicos para modernizar la infraestructura y tener coordinación interinstitucional.

El foro se dividió en tres ejes; el primero fue sobre los avances en la gestión integral del agua, por lo que, considerando los desafíos actuales como el crecimiento poblacional, la demanda, la sequía y la sobreexplotación del recurso, el director explicó cuáles han sido los principales retos a los que se han enfrentado para mejorar la eficiencia en la J+.

En el segundo eje Nevárez explicó cuáles programas se han implementado de manera estratégica para mejorar la infraestructura, garantizar el servicio y fomentar la cultura del agua; el tercer, y último eje, fue sobre la gobernanza y la coordinación interinstitucional para tener una gestión integral y sostenible del agua.

Con la participación de la J+ en encuentros como este, se comparte información con otros organismos, pero también se aprende bastante en el tema hídrico con soluciones y acciones tomadas en otras regiones del estado y la república, que pueden adaptarse a la región fronteriza para beneficiar a los usuarios.