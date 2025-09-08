La Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales (FCAyF) de la Universidad Autónoma de Chihuahua participó en el 28.º Día del Nogalero, celebrado en la ciudad de Delicias, uno de los encuentros más importantes para el sector nogalero en México.

Como parte de su participación, la FCAyF instaló un stand en el que estudiantes, docentes e investigadores compartieron con la comunidad nogalera y el público asistente los servicios, productos y proyectos especializados que se desarrollan en la institución. Entre ellos destacan: análisis foliar, de suelo y de agua; laboratorio de nutrición mineral; diagnóstico fitosanitario y laboratorio de organismos benéficos, herramientas que fortalecen la producción agrícola y forestal en la región.

Además de la vinculación con productores, los estudiantes de la facultad tuvieron la oportunidad de escuchar conferencias de especialistas nacionales e internacionales, así como participar en actividades de exposición y demostración de maquinaria agrícola.

Con estas acciones, la FCAyF reafirma su compromiso con el sector productivo y la sociedad, impulsando la investigación aplicada, la transferencia de tecnología y el desarrollo sustentable del estado de Chihuahua.