Participa Fiscalía en el Quinto Congreso Internacional de Ciencias Jurídicas de la UACJ

La Agencia Estatal de Investigación a través del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI), participó con el tema: Retos Actuales en las Corporaciones Policiacas, durante el desarrollo del Quinto Congreso Internacional de Ciencias Jurídicas que lleva a cabo la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Además, con el apoyo de Peritos en Criminalística de Campo de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencia Forenses, realizaron el simulacro de una escena del crimen en el estacionamiento del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA-UACJ).

Participaron alumnos de las licenciaturas en Derecho, así como en Seguridad y Políticas Públicas, quienes aprendieron a realizar el llenado de actas, entrevistas y el procesamiento de los indicios fijados y embalados en el lugar de los hechos y/o del hallazgo, además, del trabajo del primer respondiente.

En el auditorio Jesús Macías Delgado del edificio V, agentes de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida y del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense, compartieron experiencias y retos que enfrenta la policía de investigación en sus diversas actuaciones.

Asimismo, como las estrategias enfocadas en la prevención de los delitos a través de programas educativos y de intervención en escuelas y centros laborales implementados por la Fiscalía General del Estado.

