El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, acudió en representación de la Gobernadora del Estado, Maru Campos, a la Sesión Solemne de Instalación de la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que los 9 Ministros electos asumieron formalmente el cargo ante la presencia de diversos servidores públicos.

La sesión se llevó a cabo la noche del primero de septiembre en Ciudad de México, dentro de las instalaciones de la Suprema Corte, y fue encabezada por el Ministro Presidente Electo, Hugo Aguilar Ortiz, quien dirigió un mensaje a la nación donde reafirmó el compromiso de fortalecer al Poder Judicial en esta nueva etapa.

En el evento estuvo presente la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como gobernadores, legisladores y autoridades federales, quienes atestiguaron el inicio de los trabajos de este nuevo pleno, el cual marca un hecho histórico en la vida democrática del país.

La participación del secretario Gilberto Loya Chávez resultó fundamental para conocer de primera mano el nuevo panorama en materia de justicia, además de fortalecer los vínculos institucionales entre el Estado de Chihuahua y las autoridades federales, lo cual abre la posibilidad de generar estrategias conjuntas en temas de seguridad y justicia.

Con este tipo de encuentros, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de mantener una relación estrecha con las instituciones del país, priorizar la colaboración y el trabajo coordinado para garantizar la paz, la legalidad y el bienestar de las y los chihuahuenses.