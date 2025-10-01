Inicio » Participa Instituto Confucio de la UACH en celebración del Día Nacional de China
Chihuahua

Participa Instituto Confucio de la UACH en celebración del Día Nacional de China

by EditorJRZ
by EditorJRZ

El Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Chihuahua participa en el encuentro conmemorativo organizado por el Consulado de la República Popular China en México, en el marco de la celebración del 1° de octubre, Día Nacional de China.

Durante la ceremonia, el estudiante Emiliano Jiménez representó al Instituto Confucio UACH con la recitación de un poema en chino mandarín, demostrando el compromiso, esfuerzo y dedicación que implica el aprendizaje de este idioma y la importancia del intercambio cultural entre México y China.

La presencia del Instituto en esta significativa celebración reafirma su misión de fortalecer los lazos culturales y educativos, promoviendo el entendimiento mutuo y el aprendizaje del idioma chino como puente de amistad entre ambas naciones.

