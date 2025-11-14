La diputada de Morena Jael Argüelles Díaz, presidenta de la Comisión de Feminicidios del Congreso del Estado de Chihuahua, participó en la Reunión Nacional de Comisiones de Igualdad de Género, convocada por el Senado de la República, con el propósito de fortalecer la coordinación parlamentaria e interinstitucional en la defensa de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas, así como en la promoción de la igualdad de género y del derecho a una vida libre de violencia.

El encuentro, fue encabezado por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal, Citlalli Hernández Mora, la senadora Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, representante de ONU Mujeres México, Moni Pizani Orsini; y la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, además reunió a legisladoras estatales, representantes del Ejecutivo y autoridades de todo México.

Durante su participación, la diputada Jael Argüelles Díaz expuso los avances legislativos y acciones interinstitucionales impulsadas en Chihuahua desde la Comisión de Feminicidios, destacando la instalación de una mesa de diálogo con el Grupo de la Alerta de Género, activa para los municipios de Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral y Guadalupe y Calvo. Dicho espacio busca fortalecer la coordinación entre sectores y el Poder Legislativo para atender de manera integral las causas y consecuencias de la violencia feminicida.

La legisladora, subrayó que, gracias a la colaboración con organizaciones civiles, se logró que el Presupuesto 2025 incluya recursos extraordinarios destinados a la activación de casas de emergencia para mujeres en situación de violencia en Ciudad Juárez y Chihuahua capital, una demanda prioritaria del movimiento feminista y de la sociedad civil organizada.

Asimismo, informó que la Comisión de Feminicidios ha asumido el estudio de 11 iniciativas relacionadas con la violencia de género, y que actualmente son analizadas por una mesa técnica interinstitucional en la que participan la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, la Secretaría General de Gobierno, el Poder Judicial del Estado y otras instancias.

Entre los temas abordados se encuentran las iniciativas conocidas como Ley Monse (sanción a quienes encubren feminicidas), Ley Alina (legítima defensa), así como reformas sobre acecho, violencia sexual y laboral, violencia digital, órdenes de protección, procesos penales y reeducación de agresores.

“La coordinación entre los congresos locales, el Congreso de la Unión y las instituciones del Estado mexicano es fundamental para construir un marco normativo que garantice a todas las mujeres una vida libre de violencia”, concluyó la congresista chihuahuense.