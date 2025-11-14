Capacitaciones se realizaron en Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc

Con el fin de mejorar el desempeño del personal técnico y operativo de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (J+), el organismo participó en el ciclo de cursos impartidos por la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (Aneas), Fortalecimiento de Capacidades 2025, los cuales se realizaron en Ciudad Juárez, Chihuahua capital y Cuauhtémoc para ampliar los conocimientos en el área de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

El ciclo con cinco asignaturas diferentes inició en agosto, sin embargo, el cierre fue esta semana con el curso de Diseño de Cárcamos de Bombeo, por lo que personal de las juntas municipales y rurales de Ciudad Juárez, Chihuahua, Delicias, Madera, Cuauhtémoc y Parral, se reunieron en esta frontera para ser parte de las clases y prácticas relacionadas en esta disciplina que, al aplicarse los conocimientos aprendidos, ayudará a prevenir inundaciones.

José Maya Ambrosio, quien es instructor de la Aneas y estuvo encargado del curso de cierre, explicó que tener esta asignatura enfocada en el diseño de tanques que ayudan a atender el problema de inundaciones es indispensable, igual que el resto de capacitaciones y cursos que se realizaron durante los últimos tres meses en el estado.

“¿Cuál es la importancia?.. tanto los cárcamos de bombeo de aguas residuales como los tanques de tormenta son bastante útiles cuando tenemos problemas de inundaciones, cuando tenemos problemas de baja elevación y tenemos que desalojar el agua puntos más arriba y creo que la capacitación es importante, de cualquier nivel, desde el nivel operativo, hasta el nivel administrativo y nivel de planeación, porque si no, no vamos a hacer con mejor visión las cosas”, comentó el instructor.

La primera capacitación se realizó del 19 al 21 de agosto en Ciudad Juárez y fue sobre el Diseño de Sistemas de Bombeo; las siguientes dos fueron del 9 al 11 de septiembre y del 6 al 10 de octubre en la capital con las asignaturas de Modelación de Transitorios Hidráulicos y Medidores de Carrete para Tuberías a Presión, respectivamente.

El cuarto curso se realizó en Cuauhtémoc del 21 al 23 de octubre, donde se impartió la asignatura de Diseño de Líneas de Conducción y Dimensionamiento de Dispositivos, para cerrar este jueves con el ciclo de cursos en Ciudad Juárez, con el Diseño de Cárcamos de Bombeo de Aguas Residuales.

La participación del personal operativo, técnico y administrativo de la J+ en este ciclo de cursos, refuerza el compromiso de los organismos con la comunidad para seguir mejorando la infraestructura de la ciudad, garantizando un servicio de calidad para los usuarios.