Como parte del Convenio Binacional, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés) de la Embajada de los Estados Unidos en México, se llevó a cabo la capacitación impartida por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), en la que participó personal de la Fiscalía General del Estado.

Esta capacitación que tuvo una duración de cuatro meses de manera virtual, cerró de manera presencial durante toda la semana pasada en el estado de Querétaro, con la participación de personal de diversas instituciones de Gobierno Federal, así como de fiscalías de los estados de Chihuahua, Querétaro, Guanajuato y Quintana Roo.

Por parte del estado de Chihuahua, acreditó el proceso como Certified Anti-Money Laundering Specialist (Especialista Certificado en Antilavado de Dinero), el Lic. Yarynn Gonzalo Vázquez Arias, quien se desempeña como Asesor Técnico del Fiscal General de Estado.

Con la profesionalización del personal, la Fiscalía General del Estado busca fortalecer su compromiso con la ciudadanía, ofreciendo servicios de alta calidad que respondan a las necesidades y expectativas de la comunidad.

Destaca que la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), es referente internacional por excelencia en la prevención del delito financiero, además de ser la organización de membresía internacional más grande para los profesionales que luchan contra este tipo de delitos.

CAMS (por sus siglas en inglés) es una cualificación internacional establecida que destaca los principios claves del lavado de dinero y cómo prevenirlo.