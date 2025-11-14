La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C. (ANUIES), convocó a las y los titulares de las instituciones que integran la Asamblea General para llevar a cabo la LXVII Sesión Ordinaria. La reunión tuvo lugar en el Centro Universitario de Convenciones de la Universidad de Colima, en la cual el rector Daniel Alberto Constandse Cortez representó a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

La LXVII Sesión Ordinaria estuvo encabezada por el doctor Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, rector de la Universidad de Colima; el doctor Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo; la doctora Claudia Susana Gómez López, rectora de la Universidad de Guanajuato; y el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior en la Secretaría de Educación Pública de México.

Durante la inauguración de la Sesión Ordinaria, el secretario Luis Armando González Placencia abrió con un mensaje de bienvenida. “Esta asamblea se hace en el marco de la Conferencia Internacional ANUIES 2025 y se hablará del ingreso de nuevas instituciones. Destacó que este hecho es significativo, pues de esta forma se fortalece a la ANUIES con más instituciones representativas de educación superior. “Es importante que además de la relación que tenemos con las y los rectores empecemos a trabajar con nuestros jóvenes. Por ello esperamos el apoyo de los titulares de las instituciones de educación superior”, agregó en el discurso.

Por su parte, el doctor Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, reiteró uno de los objetivos vistos durante la Primera Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior, el pasado 4 de noviembre, con la doctora Claudia Sheinbaum Prado, presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: “construir una educación superior que combine humanismo, inclusión, ciencia, soberanía tecnológica, que escuche y acompañe. La educación superior debe entenderse como un sistema vivo y en aprendizaje permanente”.

A su vez, destacó que la reunión representa un ejercicio de corresponsabilidad, ya que las decisiones tomadas contribuirán al fortalecimiento de las instituciones y la consolidación basada en estrategia capaz de responder con inteligencia y colaboración a los grandes desafíos nacionales y globales.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana invitó a los colaboradores a trabajar en equipo y participar activamente.