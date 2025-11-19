Como parte de las actividades académicas de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, estudiantes de Ingeniería Agroindustrial y Maestría en Agronegocios participaron en el “Homenaje al Dr. Fabián García”, del cual fue sede el Centro Estatal de Manejo de Fuego.

Durante el encuentro, que reunió a la comunidad académica, productores y representantes de gobierno se rindió un homenaje póstumo al Dr. Fabián García, destacado chihuahuense cuyo legado impulsó de manera trascendental el desarrollo agrícola en Nuevo México y que fue conocido por sus aportes a la agricultura.

Cabe resaltar que durante la jornada los estudiantes formaron parte de los “Talleres de Valor Agregado en Agroindustria”, donde conocieron el modelo CV2A presentado por Chihuahua Futura, así como el intercambio académico con investigadores y representantes del College of ACES – NMSU.

Este espacio fue organizado por la Secretaría de Desarrollo Rural, en colaboración con CODECH, DESEC y la Universidad Estatal de Nuevo México (NMSU), lo cual representa para los jóvenes chihuahuenses una valiosa experiencia de vinculación académica, que fortalece las competencias de los futuros líderes del sector agroindustrial y consolida la cooperación entre instituciones.