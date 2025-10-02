Profesora investigadora y estudiantes del programa de licenciatura en enfermería de la UACJ Campus Nuevo Casas Grandes, participaron como ponentes del Segundo Congreso Costarricense de Administración de Servicios de Salud, realizado a través de la plataforma Zoom la mañana de este dos de octubre.

La maestra Verónica Trillo Morales, con las estudiantes Laura Nevárez Trujillo, Fernanda Paola Fimbres García y Karol Iveet Peña Chaires desarrollaron la ponencia titulada “Prácticas docentes innovadoras: una experiencia de colaboración COIL UNED – UACJ para integrar la administración de servicios de salud y la enfermería en la atención a personas adultas mayores”.

Esta ponencia deriva de un proyecto de internacionalización promovido por la investigadora del campus a través del programa Collaborative Online International Learning (COIL), sumando esfuerzos de vinculación académica con la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica.

La maestra Trillo Morales compartió que la ponencia presentada es resultado de un proyecto de investigación COIL que inició en noviembre del 2024, con la participación de estudiantes y docentes de la UACJ y la UNED.

En el desarrollo de este estudio los estudiantes intervinieron en las instancias de atención geriátrica, teniendo como resultado el aprendizaje colaborativo, participativo, con uso de las tecnologías, que lleva a un pensamiento reflexivo para la búsqueda de soluciones.

Agregó que desde esta disciplina se implementaron en enfermería estructuras guiadas para la valoración del cuidado de los pacientes geriátricos y hoy se presentan los resultados de esta experiencia tan enriquecedora para ambas instituciones.

La estudiante Laura Nevárez Trujillo refirió que la experiencia de ser parte del proyecto de investigación y el congreso fue muy grata, ya que además de los conocimientos académicos también aprendieron sobre trabajar en modalidad virtual, aspecto sobre el cual tenían poca experiencia, reconociendo la necesidad de saber adaptarse y seguir evolucionando con la apertura a nuevas experiencias.