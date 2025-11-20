Inicio » Participan más de mil infantes en jornada de prevención en Parral
Participan más de mil infantes en jornada de prevención en Parral

En el marco del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, que se conmemora cada 19 de noviembre, el DIF Estatal realizó una Jornada de Prevención, en la que participaron más de mil niñas y niños de escuelas de educación básica de Parral.

Los planteles participantes fueron las primarias Niños Héroes 2101, 8 de Mayo 2099, Federico Stanford, y el CAM Rafael Ramírez.

Como parte del programa, se contó con una representación teatral del cuento “Juntos por la prevención”, en la que los personajes Juan y María enseñaron la importancia de cuidar el cuerpo como una medida esencial para prevenir la violencia sexual.

Asimismo, se realizaron actividades lúdico-educativas que promovieron valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad y el trabajo en equipo.

“Nuestra presidenta, María Eugenia Galván Antillón, nos pide que llevemos a todos los municipios el mensaje de que tú familia es primero, y que los niños tengan entornos seguros y respetuosos”, declaró durante el mensaje de apertura Selene Aguirre Cortez, directora de Fortalecimiento Familiar del DIF Estatal.

“Cada uno de nosotros somos valiosos y nos tenemos que cuidar y proteger, por eso agradecemos al municipio de Parral por sumarse y dejarnos traerles este mensaje”, añadió.

Esta iniciativa forma parte de la campaña “Tu Familia es Primero”, una estrategia del Gobierno del Estado destinada a fomentar la crianza afectiva, así como generar espacios seguros y respetuosos para niñas, niños y adolescentes en Chihuahua.

También asistieron autoridades como la presidenta del DIF Municipal de Parral, Nora Carrillo, y el alcalde Salvador Calderón Aguirre.

