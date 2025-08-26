Participará el director ejecutivo de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, Sergio Nevárez, como panelista en el NADBank Summit 2025, foro internacional donde se abordan los principales retos y oportunidades en materia de infraestructura y sostenibilidad en la región fronteriza entre México y Estados Unidos.

El evento, organizado por el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), será en San Antonio, Texas, y este año se centrará en el tema: “Inversión en Infraestructura: Detonante de la prosperidad en la región fronteriza México-EE. UU.”.

Nevárez participará el jueves 28 de agosto en el Panel 1: “El agua es vital: invertir en agua mejora la calidad de vida e impulsa el crecimiento económico”, un espacio donde se reconoce la trascendencia del recurso hídrico como motor del desarrollo regional.

El NADBank ha financiado diversos proyectos estratégicos para Ciudad Juárez en conjunto con la J+, entre ellos la ampliación y mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Residual Sur (2009), el proyecto de cogeneración en la misma planta (2015), el proyecto ejecutivo para instalación de línea de agua potable en los kilómetros, así como las mejoras al Sistema de Alcantarillado Sanitario (en construcción desde 2024), que beneficiará a más de 240 mil juarenses.

La participación de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez en este foro es un reconocimiento al esfuerzo del organismo en la gestión del agua, así como una oportunidad de fortalecer vínculos binacionales y atraer inversiones.

El NADBank Summit reúne a autoridades de todos los niveles, inversionistas, académicos y expertos en infraestructura y medio ambiente, lo que convierte la presencia del director de la J+ en una plataforma para posicionar a Ciudad Juárez en la agenda de desarrollo regional.