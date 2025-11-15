Inicio » Participarán más de 40 equipos en el 1er Campeonato Estatal de Robótica 2025
Participarán más de 40 equipos en el 1er Campeonato Estatal de Robótica 2025

Más de 40 equipos de instituciones educativas de los niveles Medio Superior y Superior de todo el estado, participarán en el 1er Campeonato Estatal de Robótica STEM 2025, que impulsa el trabajo en equipo, la creatividad y el desarrollo de habilidades STEM.

El certamen promueve además el interés de los jóvenes en carreras relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Se realizará el 19 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en el Museo Semilla, y es resultado de la colaboración entre la Academia STEM Iberoamérica, la Coordinación de Política Digital y el DIF Estatal.

Walter Ignacio Zamarrón, titular de Política Digital, invitó al público en general a que asista y vea de primera mano el esfuerzo y compromiso del alumnado que formará parte de este campeonato, que incluirá retos de robótica, programación y resolución de problemas.

Instituciones registradas a la fecha:

  • Universidad Autónoma de Chihuahua
  • Universidad Tecnológica de Chihuahua
  • Universidad Tecnológica de Camargo
  • Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur
  • Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez
  • Universidad Politécnica de Chihuahua
  • Universidad Tecnológica de Parral
  • Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chihuahua
  • Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua
  • Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chihuahua
  • Cenaltec
  • DIF Estatal
  • DIF Municipal
