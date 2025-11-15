Más de 40 equipos de instituciones educativas de los niveles Medio Superior y Superior de todo el estado, participarán en el 1er Campeonato Estatal de Robótica STEM 2025, que impulsa el trabajo en equipo, la creatividad y el desarrollo de habilidades STEM.

El certamen promueve además el interés de los jóvenes en carreras relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Se realizará el 19 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en el Museo Semilla, y es resultado de la colaboración entre la Academia STEM Iberoamérica, la Coordinación de Política Digital y el DIF Estatal.

Walter Ignacio Zamarrón, titular de Política Digital, invitó al público en general a que asista y vea de primera mano el esfuerzo y compromiso del alumnado que formará parte de este campeonato, que incluirá retos de robótica, programación y resolución de problemas.

Instituciones registradas a la fecha: