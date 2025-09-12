El Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar, participó en el corte de listón del Festival del Tequila y del Mariachi, edición 25, evento organizado por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Juárez.



Con motivo de las fiestas patrias, los juarenses podrán disfrutar de música, venta de artesanías, bebidas y otros atractivos, del 11 al 14 de septiembre en la Plaza de la Mexicanidad.



Acompañado de su esposa y Presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, el alcalde agradeció a Iván Pérez Ruiz, titular de Canaco, por retomar la tradición juarense de este evento.



Comentó que en esta localidad se han instalado corredores seguros para que los estadounidenses puedan visitar con toda seguridad la ciudad.



El alcalde invitó a la población en general a visitar el festival.



Pérez Ruiz mencionó que en este evento participan más de 40 casas tequileras, 10 mezcaleras y 15 sotoleras, quienes ofrecen al público la venta de sus productos y degustaciones.



Agradeció al presidente municipal por su incondicional apoyo y por crear los corredores seguros.



Tras la inauguración del evento, las autoridades presentes realizaron un recorrido por los módulos donde además de la venta de bebidas mexicanas, se ofrece una amplia variedad de gastronomía.



El evento es familiar, por ello se cuenta con la participación de expositores culturales y espectáculos musicales. En el primer día de actividades se contó con la presentación del Mariachi Alma de México y Luis Alfredo Jiménez (nieto del compositor José Alfredo Jiménez).



En el arranque del evento participaron directores municipales, regidores y el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel; así como autoridades estatales y consulares.