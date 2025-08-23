Un vuelo de Easyjet entre Francia y Portugal se vio obligado a regresar a tierra este viernes poco después del despegue, cuando un pasajero en estado de delirio intentó ingresar por la fuerza a la cabina de pilotos, informaron autoridades francesas y la aerolínea.

El incidente ocurrió en el vuelo EJU4429, que partió de Lyon con destino a Oporto. El trayecto se interrumpió tras la conducta del pasajero, quien fue reducido por otros viajeros y retenido hasta que la aeronave aterrizó nuevamente en Lyon.

“El vuelo EJU4429 de Lyon a Oporto regresó a Lyon poco después del despegue debido al comportamiento de un pasajero a bordo”, confirmó Easyjet en un comunicado. La compañía añadió que el pasajero fue entregado a la policía y, una vez retirado, el vuelo continuó sin más contratiempos hacia Oporto.

La policía francesa identificó al individuo como un ciudadano portugués de 26 años, quien fue sometido a exámenes médicos tras su detención. Se informó que padecía mareos y delirios, por lo que fue ingresado en un hospital local para recibir tratamiento.

La rápida reacción de la tripulación y de los pasajeros evitó una situación de mayor riesgo. Una vez asegurada la aeronave, el piloto retomó la ruta hacia Oporto, donde el resto de los pasajeros llegó sin incidentes adicionales.

Las autoridades francesas destacaron que no se registraron heridos y que el operativo se desarrolló con normalidad, aunque subrayaron que los protocolos de seguridad en vuelos europeos permanecen en estado de máxima alerta.