La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, demostró que el acusado José Adrián Z. B., cometió el feminicidio de Cinthia Lizette M. R., en Ciudad Juárez, delito por el que fue sentenciado a 41 años de prisión

En el juicio oral, José Adrián Z. B., fue declarado penalmente responsable gracias al caudal probatorio que presentó el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidio de Mujeres por Razones de Género.

Por medio de las investigaciones ministeriales, se demostró que privó de la vida a su víctima, cuya causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, en hechos registrados entre los días 09 y 19 de marzo del año 2023, en un lugar no determinado hasta el momento, dentro de Ciudad Juárez.

Se puedo establecer que ocultó el cadáver en un terreno no urbanizado que se ubica entre las Avenidas Miguel de la Madrid y Boulevard Fundadores.

La víctima contaba con reporte de desaparición interpuesto por sus familiares, en virtud de que desconocían su paradero desde el 09 de marzo del año 2023, por lo cual se implementaron los mecanismos de búsqueda y localización.

La detención de José Adrián Z. B., el 24 de marzo del año 2023, fue por caso urgente, derivado de contradicciones en sus declaraciones, aunado a que señaló el lugar en donde abandonó el cuerpo de la víctima.

En la audiencia de individualización de sanciones, recibió del Tribunal de Enjuiciamiento la pena privativa de la libertad que purgará en el Centro de Reinserción Social número tres, además, deberá hacer un pago de un millón 580 mil 794 pesos, por concepto de la reparación del daño.