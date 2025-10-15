La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia de la Zona Norte, demostró en un Juicio Oral que Gerardo S. D., abuso y violentó sexualmente a una menor de edad en Ciudad Juárez, delitos por los que fue sentenciado a 42 años y dos meses de prisión.

Durante el juicio, la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual, presentó las pruebas recabadas en la investigación de los hechos de carácter sexual registrados en septiembre del año 2020 y octubre del mismo año, en el interior de una vivienda de la colonia Horizontes del Sur.

El ahora sentenciado, fue detenido mediante una orden de aprehensión cumplimentada el 04 de junio del año 2024, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

En el fallo condenatorio se le declaró penalmente responsable de los delitos de violación y abuso sexual, ambos con penalidad agravada, que cometió a una menor de 14 años de edad.

En la audiencia de individualización de sanciones el Tribunal de Enjuiciamiento, pronunció la sentencia que Gerardo S. D., purgará en el Centro de Reinserción Social número 3.

Además, fue condenado a pagar la cantidad de 215 mil 760 pesos por concepto a la reparación del daño.