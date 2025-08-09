José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se enfrascó en una nueva discusión ahora con el hijo del también ex mandatario mexicano, Felipe Calderón.

Todo inició cuando Luis Felipe Calderón Zavala cuestionó el viaje a Tokio de Andrés Manuel, hermano de José Ramón.

Luis Felipe Calderón Zavala comentó que “si no aclaraba los 7 mil 500 diarios de hotel con desayubo, nunca creería que (el hijo de AMLO) ‘vive en la justa medianía como recomendó Benito JUárez’, escribió el hijo de Calderón.

osé Ramón López Beltrán le respondió “¿tú qué?”, junto a una imagen donde Luis Felipe sube con su padre a un helicóptero presidencial.

Calderón Zavala confirmó que su padre solía trasladarse en ese vehículo al ser presidente y además que algunas veces lo acompañó, pero reviró.

Mientras yo puedo explicar eso sin problema, ustedes no han podido explicar cómo se enriquecieron durante el sexenio de tu papá“.

López Beltrán le contestó acusando que el padre de Luis Felipe “robó la presidencia en 2006”, donde precisamente tuvo como contrincante electoral a Andrés Manuel López Obrador, su papá.

“Tu papá @FelipeCalderon no “llegó” a la presidencia: Se la robó con un fraude electoral”.

Por último, dijo “ustedes se paseaban en helicópteros y aviones presidenciales a cargo del erario público mientras el pueblo de México se empobrecía más”.

