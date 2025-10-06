Ciudad Juárez.– El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar afirmó que México cuenta con una gran presidenta y subrayó que esta frontera sigue recibiendo respaldo del Gobierno Federal en diversos proyectos.

Durante su conferencia de prensa semanal, realizada en la sala Francisco I. Madero de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, el alcalde señaló que Claudia Sheinbaum mantiene una alta aceptación ciudadana y ha representado dignamente al país ante los retos de la relación con Estados Unidos.

“Tenemos una gran Presidenta. Incluso simpatizantes de otros partidos reconocen su labor. Estamos muy orgullosos de ella y del trabajo conjunto que realizamos. Sé que nos lleva por buen camino y que vamos a avanzar más”, expresó Pérez Cuéllar.

El edil destacó que la federación mantiene inversiones en Juárez a través de la construcción de Centros de Atención y Cuidado Infantil, Viviendas del Bienestar, una nueva preparatoria y el Hospital Regional del IMSS, además de un esfuerzo adicional en materia de seguridad pública.

Sobre ese tema, mencionó que aunque septiembre inició con un incremento en los delitos, la tendencia se logró contener y mantiene una reducción del 25 por ciento en los últimos cuatro años, en comparación con el periodo anterior.

Pérez Cuéllar lamentó el incidente ocurrido el fin de semana en el Biker Fest, pero reconoció la labor altruista de los clubes de motociclistas que participan en actividades comunitarias.

Asimismo, confirmó que el Presupuesto Participativo continuará sin interrupciones. Explicó que las obras votadas en 2025 que no se incluyan en ese fondo se realizarán con recursos municipales en 2026.

“Queremos cumplirle a la mayor cantidad de ciudadanos posible, porque la participación ha sido muy grande”, afirmó el alcalde.