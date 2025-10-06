Ciudad Juárez.– El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar encabezó la inauguración oficial del Juárez Bike Fest 2025, en su catorceava edición, evento que reúne a motociclistas de diversos estados de México, así como de Sudamérica y Estados Unidos.

El alcalde asistió acompañado de su esposa Rubi Enríquez, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, y de sus hijas Sofía y Regina, quienes participaron en el arranque del festival realizado en la Plaza de la Mexicanidad.

Durante su mensaje, Pérez Cuéllar agradeció la colaboración de funcionarios y organizadores, entre ellos Sergio Rodríguez, director de Protección Civil; Jesús García, coordinador de Seguridad Vial; Héctor Ortiz, secretario del Ayuntamiento; así como Claudia Félix, José Antonio Pérez Flores, César Pérez y Mariana Verónica Pérez Félix, integrantes del comité organizador.

El presidente municipal destacó el carácter solidario del evento, al recordar que el Biker Fest tiene como propósito apoyar a la comunidad mediante actividades altruistas, cirugías y donaciones destinadas a causas sociales.

“Nos da mucho gusto que esta sea la catorceava edición del Biker Fest, que además tiene un propósito noble. Agradecemos a todos los clubes bikers de la ciudad, que siempre han apoyado a la comunidad con diferentes tareas en beneficio de las y los juarenses”, expresó Pérez Cuéllar.

El alcalde dio la bienvenida a los motociclistas provenientes de Durango, Chihuahua y otras regiones del país, además de los visitantes del extranjero, y celebró el ambiente de convivencia que caracteriza al encuentro.

“Nos da gusto ver a Juárez vivo, trabajando, viviendo en paz y haciendo lo que nos gusta. Gracias por acompañarnos y que esta tradición continúe muchos años más”, señaló antes de declarar inaugurado el Juárez Bike Fest 2025.

El evento cuenta con el respaldo del Gobierno Municipal, a través de la Coordinación General de Seguridad Vial y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como de la Asociación de Motociclistas de Ciudad Juárez, presidida por José Antonio Pérez Flores.

Durante el festival, que se lleva a cabo del 3 al 5 de octubre, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, venta de artículos, comida y espectáculos gratuitos, además de participar en la colecta de alimentos no perecederos y pañales destinados a dos asilos locales para personas mayores.