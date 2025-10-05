El empresario Víctor Cruz Russek, presidente del Grupo C3 y esposo de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, fue ingresado de emergencia al Hospital Ángeles de Chihuahua el pasado viernes 3 de octubre, tras presentar complicaciones derivadas de su lucha contra el cáncer de pulmón.

Fuentes cercanas a la familia confirmaron que Cruz Russek se encuentra bajo estricta supervisión médica, en condición delicada pero estable. El equipo de especialistas mantiene un monitoreo constante de su evolución, mientras familiares, colaboradores y figuras del sector automotriz permanecen atentos a cualquier actualización.

Durante los últimos meses, el empresario ha enfrentado un tratamiento intensivo tanto en México como en Estados Unidos. En septiembre, reapareció públicamente mediante un mensaje grabado para una convención de Grupo C3, donde expresó su determinación de superar la enfermedad: “El que tiene la actitud de vencer la adversidad puede tener el éxito”, afirmó con visible fortaleza.

La hospitalización reciente ha generado muestras de apoyo por parte de diversos sectores, mientras se espera un comunicado oficial sobre su estado de salud en las próximas horas.