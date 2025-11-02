2 de Noviembre del 2025

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informa que, como parte de las acciones permanentes implementadas con motivo de la tradicional celebración del “Día de Muertos”, este 2 de noviembre se ha reforzado de manera significativa el operativo especial de vigilancia, prevención y patrullaje en todos los panteones con los que cuenta la ciudad.



Dada la afluencia masiva de visitantes que se registra en esta fecha principal de la festividad, elementos de la Policía Municipal se han desplegado de forma estratégica en los camposantos y sus alrededores, con el objetivo principal de salvaguardar la integridad de las familias, proteger su patrimonio y ayudar a que esta muestra de tradición y fe se lleve a cabo en un ambiente de completo orden y tranquilidad.



Con patrullajes preventivos continuos con unidades terrestres, agentes pie a tierra, Centros de Mando Móvil y Puntos de Monitoreo Móvil, se vigila meticulosamente los cementerios y sus alrededores, que incluye estacionamientos y zonas aledañas, garantizando una respuesta rápida ante cualquier eventualidad.



El operativo se realiza de manera coordinada y corresponsable con las distintas dependencias de los tres órdenes de gobierno. En este esquema de colaboración, personal de Seguridad Vial, Protección Civil y demás corporaciones policiales trabajan de la mano para brindar un servicio integral a la ciudadanía, priorizando la prevención, la fluidez vial y la atención pronta a cualquier contingencia.



Hasta el momento, las acciones desarrolladas durante este día han permitido que la celebración transcurra sin novedad sobresaliente alguna, lo que refleja el éxito de la estrategia de seguridad implementada y el comportamiento ordenado de la comunidad.



Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso con la protección de las y los juarenses, y reitera su disposición permanente para salvaguardar la paz.