Permanecerá en el Cereso femenil agresor de Jasiel Giovanny por contar con genitales femeninos: CEDH

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Alejandro Carrasco, dio a conocer que luego de una revisión médica a Abraham Alejandro F. D., quien es el presunto agresor del niño Jasiel Giovanny, se determinó que cuenta con genitales femeninos y con cromosomas XX por lo cual, permanecerá en el Centro de Reinserción Social Femenil de Chihuahua.

Explicó que esta resolución se da en el seguimiento de las Reglas Mandela de la ONU en las cuales se especifica que las personas privadas de la libertad deben ser separadas por sexo biológico y no por identidad de género.

