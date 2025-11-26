Inicio » Persisten acciones de búsqueda de tres masculinos en Moris
Chihuahua

Persisten acciones de búsqueda de tres masculinos en Moris

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, lleva a cabo recorridos y operativos de rastreo en distintas localidades del municipio de Moris, para continuar con la búsqueda de los tres masculinos reportados ausentes el pasado 19 de noviembre.

Las intervenciones recientes del Ministerio Público y personal de Investigación se han llevado a cabo en caminos rurales y en localidades como El Durazno. Puerto del León, Los Remedios y Avocados.

En esos lugares, los agentes instalaron filtros de revisión de personas y vehículos, así como entrevistas a lugareños que pudieran tener alguna información sobre el paradero de Otoniel Meraz Vargas de 44 años, Francisco Efrén Amado Guevara de 35 y Jesús Adrián Torres Servín de 34 años de edad.

El Fiscal de Distrito en la Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado, dio a conocer que a la par se llevan a cabo trabajos de inteligencia, así como la revisión de información sobre telefonía, el entorno laboral y familiar de las mencionadas personas.

banner

Expuso que la búsqueda ininterrumpida con acciones en las que también participan elementos de SEDENA y de la Guardia Nacional, así como la difusión de las pesquisas.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.

You Might Also Like

You may also like

Maru Campos analiza con empresarios proyectos de desarrollo industrial

Estudiantes de la FCAyF-UACH realizan visita al Instituto Tecnológico de El Salto

“Iniciativa prioriza la vida, los valores y el desarrollo humano en las...

Aprueba Consejo Universitario de la UACH nuevos programas educativos de posgrado

Inauguran en Uruachi Cerenam No. 21 y comedor comunitario en beneficio de...

Presenta Irlanda Ley Vicaria

Juárez noticias All Right Reserved.