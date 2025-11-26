La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, lleva a cabo recorridos y operativos de rastreo en distintas localidades del municipio de Moris, para continuar con la búsqueda de los tres masculinos reportados ausentes el pasado 19 de noviembre.

Las intervenciones recientes del Ministerio Público y personal de Investigación se han llevado a cabo en caminos rurales y en localidades como El Durazno. Puerto del León, Los Remedios y Avocados.

En esos lugares, los agentes instalaron filtros de revisión de personas y vehículos, así como entrevistas a lugareños que pudieran tener alguna información sobre el paradero de Otoniel Meraz Vargas de 44 años, Francisco Efrén Amado Guevara de 35 y Jesús Adrián Torres Servín de 34 años de edad.

El Fiscal de Distrito en la Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado, dio a conocer que a la par se llevan a cabo trabajos de inteligencia, así como la revisión de información sobre telefonía, el entorno laboral y familiar de las mencionadas personas.

Expuso que la búsqueda ininterrumpida con acciones en las que también participan elementos de SEDENA y de la Guardia Nacional, así como la difusión de las pesquisas.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.