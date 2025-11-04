LIMA.– El Gobierno de Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México tras confirmar que Betssy Chávez, ex primera ministra del destituido presidente Pedro Castillo, se encuentra asilada en la residencia mexicana en Lima.

El canciller peruano, Hugo de Zela, calificó la decisión como “dolorosa pero inevitable” ante lo que describió como “un acto inamistoso” del Gobierno mexicano.

“México ha intervenido reiteradamente en los asuntos internos del Perú, llegando ahora a dar refugio a una persona investigada por coautoría en el intento de golpe de Estado del expresidente Castillo”, declaró De Zela en conferencia de prensa.

El ministro lamentó la ruptura con “un país con el que manteníamos una relación fraternal y múltiples coincidencias”, pero subrayó que el Gobierno no puede tolerar injerencias externas.

La medida marca un nuevo episodio de tensión entre ambos países, luego de que Lima acusara a la administración mexicana de ofrecer respaldo político a Castillo tras su destitución en 2022.