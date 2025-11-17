Ciudad Juárez.– A una semana de que vecinos del fraccionamiento Parajes del Oriente denunciaran el peligro constante por la descarga de combustible en una gasolinera ubicada entre la calle Custodio de la República y el bulevar Zaragoza, conductores y transeúntes aseguran que el temor por su seguridad persiste.

Usuarios de la vía señalan que las pipas continúan realizando maniobras en horarios de alto flujo peatonal y vehicular, lo que mantiene la inquietud entre quienes pasan diariamente por la zona. Para muchos, la presencia de estas unidades sigue siendo “una bomba de tiempo” debido a la cercanía con viviendas, comercios y una estación de gas natural.

“Uno pasa con miedo porque no sabes qué pueda pasar. El día que algo falle, no va a haber cómo salir rápido”, comentó un conductor que circula a diario por la vialidad.

Sin embargo, empleados de negocios ubicados a unos metros de la gasolinera expresan que, aunque reconocen el riesgo, ya se han “acostumbrado” a convivir con las descargas de combustible. Algunos aseguran que la presencia de las pipas es tan frecuente que ha dejado de sorprenderles.

“Sí da miedo pensar que una explosión podría acabar con todo, pero pues ya es de todos los días. Hasta ahora lo bueno es que no ha pasado nada”, mencionó una trabajadora de un comercio cercano.

A pesar de esta aparente normalización del peligro, habitantes del sector insisten en que las autoridades deben intervenir para revisar medidas de seguridad y prevenir una tragedia. Hasta el momento, no se han dado a conocer acciones específicas de supervisión por parte de Protección Civil o de dependencias municipales.

Los colonos reiteraron que su exigencia no busca cerrar negocios, sino garantizar que las descargas de combustible se realicen bajo protocolos estrictos y en horarios que no pongan en riesgo a la comunidad.