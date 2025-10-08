Inicio » Pide Alma Portillo “descongelar” su iniciativa para reconocer derecho de la niñez, adultos mayores y personas con discapacidad a ser cuidados
Chihuahua

Pide Alma Portillo “descongelar” su iniciativa para reconocer derecho de la niñez, adultos mayores y personas con discapacidad a ser cuidados

La diputada parralense de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, destacó la urgencia de que se apruebe su iniciativa para que se reconozca en la Constitución local el derecho al ciudadano, para que, a partir de ahí, se construya un Sistema Estatal de Cuidados.

Dijo que a unas semanas de su presentación ha estado atenta a la evolución de los procesos legislativos, de ahí que se trata de una deuda histórica para las personas que cuidan, en especial para las mujeres, sobre quienes pesa una carga desproporcionada y se ven obligadas a dejar su empleo, su educación.

Recordó que su propuesta cuenta con una alta viabilidad, pues ha sido socializada con la participación activa de especialistas, organizaciones civiles y por supuesto de personas cuidadoras.

Para la legisladora de Movimiento Ciudadano, se debe reconocer el derecho al cuidado para trabajar en conjunto en un sistema de cuidados que articule centros especializados para adultos mayores y también para personas con discapacidad, que tengan ese empujón necesario para que tengan una vida digna.

El reconocimiento del derecho al cuidado derivaría posteriormente en un Sistema Estatal de Cuidados que funcionaría como un ente regulador de los servicios tanto públicos como privados, asegurando el acceso equitativo y de calidad a estos servicios.

Asimismo, señaló que el sistema deberá estar enfocado especialmente en personas en situación de dependencia como niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad o en vulnerabilidad.

“Decirles a las personas cuidadoras de nuestro estado que estamos en esta lucha juntas, juntos, seguiremos presionando para que la iniciativa que presentamos salga del congelador donde se encuentra y poder darles este resultado a ustedes”.

