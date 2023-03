Está siendo acusado por caso de migrantes muertos y lesionados

Fue a través de las redes sociales del Facebook que su esposa Fernanda Ch. esta solcitando ayuda para que su esposo sea liberado ya que asegura que se encuentra detendio de manera injusta.

¡EXIJO JUSTICIA PARA DANIEL GORAY!

En el caso de los migrantes en Ciudad Juárez, Daniel es un esposo, excelente papá, hijo, hermano, amigo y sobretodo es un MEXICANO HONRADO. Hoy, las autoridades lo acusan por el incidente en el INM de Ciudad Juárez, ¡donde lamentablemente fallecieron más de 30 seres humanos!

¡PIDO A TODOS SU AYUDA!

Sí, él trabaja ahí, pero, Daniel, NO estaba en horario laboral, No se encontraba en las instalaciones cuando ocurrió el incendio, es más, ¡NO es el responsable de ese lugar! Estaba conmigo, en casa. No tiene responsabilidad alguna ni por omisión ni por decisión.

¿De qué lo están acusando?

¿De qué se trata?? ¿De buscar culpables solo para decir que ya detuvieron a los “responsables”?

FAMILIA, AMIGOS, COMPATRIOTAS… pido encarecidamente su ayuda para que este mensaje llegue a quien deba llegar

Señor Presidente, ¡Por Dios! Apelo al sentido humanitario de sus políticas, también para quienes han servido con honradez a su gobierno y han apoyado para construir su proyecto de nación.

Desde el día de ayer a medio día Daniel fue citado a declarar y hasta el momento no se me ha notificado NADA!!! Interpuse un amparo para que lo dejaran comunicarse conmigo y solo recibí a las 4:00 am del día de hoy una llamada en la que me dijo que lo dejaron salir para inmediatamente detenerlo con una orden en la que al parecer se le acusa de homicidio!!

TE AMO MI AMOR!! NO VOY A PARAR HASTA QUE ESTES CON NOSOTROS!