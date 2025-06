Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, exlíder de “Los Caballeros Templarios”, solicitó ser regresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, para que se le brinde la atención psiquiátrica y ortopédica que necesita.

En diciembre del año pasado, el michoacano fue reubicado por autoridades federales en el Centro Federal de Reinserción Social Número 17, ubicado en Buenavista Tomatlán, municipio de la Tierra Caliente que estuvo dominada por los templarios.

En listas del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, informó que un Tribunal Colegiado desechó la queja que Gómez Martínez interpuso por falta de atención médica.

Al ser notificado de la resolución, “La Tuta” pidió al juez de amparo su apoyo “urgente” para que se le suministren medicina general y psiquiátrica, que, aseguró, se le retiró desde marzo de este año.

“Y estoy empezando con las secuelas de la parálisis facial, que sufrí en el mes de octubre 2024 en el Altiplano, esto obra en mi expediente clínico, por lo que no se me debe retirar el medicamento ni la atención psiquiátrica, ya que sufro estrés, trastorno explosivo impulsivo y requiero de mi medicación adecuada y solicito que si el centro no cuenta con los médicos me sea permitido, que yo compre mi medicamento ya que puede repercutir en mi salud y causarme daños severos, en mi persona, también solicito la audiencia con el director para que el siendo la mayor autoridad de este centro haga algo al respecto y en dado caso de no poder, que me traslade al Altiplano. Gracias “.

En febrero de este año, el último jefe de “Caballeros Templarios ” y fundador de la “Familia Michoacana”, tramitó un amparo por falta de atención médica, mismo que fue desechado por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca.

Ante ello, el michoacano apeló ante un Tribunal Colegiado.

ElUniversal