Inicio » Pide Monreal “paciencia” para los nuevos ministros de la Corte; “lo importante es que no se corrompan”, asegura
Nacional

Pide Monreal “paciencia” para los nuevos ministros de la Corte; “lo importante es que no se corrompan”, asegura

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal hizo un llamado a “tener paciencia” con las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes han sido cuestionados en su desempeño durante sus primeras sesiones en el pleno.

En conferencia de prensa en la Cámara baja, el morenista dijo que las y los 9 ministros actuales “están en proceso de formación”, por lo que pidió tener paciencia ya que, asegura, se están acoplando a las nuevas exigencias de México.

“Están en un proceso de formación. Es un proceso, es un proceso, tengamos paciencia. Yo sí confió en que ellos, los ministros y ministras van a adecuarse a las nuevas exigencias que México tiene y que la sociedad espera”, expresó.

Uno de los medios de comunicación afirmó que en la Corte se vive un “caos” y una “crisis” con los ministros, ya que, aseguró, los asesores de los juzgadores ingresan al salón de plenos para decirles el sentido de su voto, cuando ya deberían tener experiencia.

banner

En respuesta al comentario, Monreal dijo que: “No niego que se estén presentando este tipo de circunstancias que usted comenta, pero son parte de un proceso de enseñanza, de formación, de capacitación y que vale la pena ser pacientes”.

Respecto al desempeño de los actuales ministros de la Corte que preside Hugo Aguilar, el coordinador de Morena en San Lázaro dijo que “lo importante es que no se corrompan” o que “vendan la justicia”.

“Lo importante es que no se corrompan, lo importante es que no vendan la justicia al mejor postor, lo importante es que no reproduzcan vicios que nosotros hemos denunciado de manera recurrente y que por eso fue la Reforma Judicial tan profunda que vivió México”, afirmó.

ElUniversal

You Might Also Like

You may also like

Improcedente demanda de Salinas Pliego a Sheinbaum en EU

Presenta Washington cargos contra 26 responsables del Cártel de Sinaloa

Reportan a mexicano entre personas lesionadas por tiroteo en centro de ICE;...

Evalúa Grupo Salinas demandar a Sheinbaum en México y EU por “difamación...

Asegura Adán Augusto respaldo de millones pese a señalamientos en su contra

Transportaban metanfetamina oculta en jabón en polvo; es detenido

Juárez noticias All Right Reserved.