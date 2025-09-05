El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, descartó que su hermano Saúl llegue a cometer “suicidio político”, pero lo llamó a serenarse, luego de que el senador rechazó el candado antinepotismo impuesto por su partido, a sugerencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Monreal Ávila advirtió que él será gobernador de Zacatecas al finalizar el mandato de su otro hermano, David, si el pueblo así lo quiere.

En un vídeo mensaje, Saúl Monreal afirmó además que sería un error permitir que se adueñe del estado “el grupo que manipula, que engaña y que distorsiona la realidad ante mi propio hermano (el gobernador David Monreal)”.

No obstante, el líder de la bancada morenista en el Palacio de San Lázaro desestimó la posibilidad de una ruptura familiar o política de los Monreal en Zacatecas.

Dijo que pronto estará de visita en su estado y aprovechará para conversar con su hermano.

“Estoy seguro de que Saúl no va a cometer suicidio político; él va a apoyar siempre a la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a ver qué pasa, no he hablado con él, pero voy a hablar con él en términos amigables y de hermandad”, indicó.

Por separado, en entrevista para MILENIO, el senador Saúl Monreal insistió este jueves en su desafío al candado antinepotismo.

Asimismo, Saúl Monreal dejó abierta la vía para ser candidato del PVEM o del PT al gobierno de Zacatecas.

“Un escenario, qué tal si va el PT, PVEM y Morena juntos, pero qué tal si no van, ahí cambia el escenario. Puedo ser candidato del PT o del Verde, va a depender de las decisiones que las dirigencias nacionales vayan tomando, por eso estoy en espera”, amagó.

Milenio