Integrantes de los Comités y Consejos de Participación Ciudadana y Social de los Sistemas Estatales Anticorrupción y del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) solicitaron que se investiguen las posibles discrepancias entre las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses del senador Adán Augusto López Hernández.

En un posicionamiento público, los organismos ciudadanos pidieron la intervención del Senado de la República, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para verificar la información patrimonial y fiscal del legislador tabasqueño y esclarecer posibles conflictos de interés.

El documento, firmado por Vania Pérez Morales, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y coordinadora del SNA, junto con representantes de los comités estatales de Puebla, Durango, Quintana Roo y Michoacán, señala que es necesario “aclarar, sin ambigüedades, cualquier duda razonable y garantizar la rendición de cuentas ante la ciudadanía”.

Los comités exigieron al Senado asegurar que la Cámara Alta “no sea utilizada como escudo para evadir responsabilidades” y que se faciliten las aclaraciones necesarias con máxima publicidad. Al Órgano Interno de Control del Senado le solicitaron realizar cruces de información sobre las declaraciones patrimoniales y de intereses, mientras que al SAT le pidieron confirmar la consistencia fiscal de los datos difundidos públicamente.

También, demandaron que la ASF y el ente de fiscalización del estado de Tabasco revisen las contrataciones y flujos financieros vinculados al periodo referido, y que la UIF y la FGR valoren la apertura o continuación de indagatorias sobre operaciones inusuales.

En el pronunciamiento, los comités enfatizaron que “nadie está por encima de la ley y que el fuero parlamentario no debe confundirse con impunidad”, y reiteraron que los señalamientos públicos deben atenderse por la vía institucional, con base en evidencias y respetando la presunción de inocencia.

El Sistema Nacional Anticorrupción confió en que las autoridades actuarán “con oportunidad, rigor técnico y transparencia”, y llamó al propio senador, Adán Augusto López, a entregar voluntariamente la información necesaria para disipar dudas y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Milenio