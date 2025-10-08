El Congreso del Estado discutió un exhorto presentado por la diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y presidenta de la Comisión de Salud, Yessi Reyes Calzadías, dirigido a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para que se atienda el desabasto de medicamentos que enfrenta el país y que ha afectado directamente a pacientes del sistema público de salud.

La legisladora recordó que el 24 de septiembre, durante su conferencia matutina, la mandataria federal señaló a empresas proveedoras por incumplir con la entrega de fármacos al IMSS Bienestar y advirtió sanciones. Sin embargo, Reyes Calzadías subrayó que el incumplimiento de los laboratorios nacionales es menor al 10%, mientras que los contratos otorgados a empresas extranjeras, particularmente de la India, no han dado resultados y persiste la falta de abasto.

Datos de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF) revelan que el IMSS Bienestar mantiene adeudos de alrededor de 5 mil millones de pesos con proveedores nacionales desde 2021, cuando aún operaba como INSABI. Este rezago financiero ha entorpecido las cadenas de suministro, mientras se reporta que los centros de distribución del instituto están saturados por fallas en su operación logística.

“El gobierno no puede seguir comprando barato en el extranjero y dejando sin pago a los laboratorios nacionales. Es más seguro producir y comprar medicamentos en México que depender de otros países. Cada día que pasa sin solución es un riesgo para la vida de los pacientes”, afirmó la diputada Reyes Calzadías.