El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, arremetió contra Moscú por su ataque aéreo masivo contra ciudades ucranianas durante la noche del jueves, afirmando que “Rusia elige la vía balística en lugar de la mesa de negociación”.

“Estos misiles y drones rusos de hoy son una clara respuesta a todos los que en el mundo, durante semanas y meses, han estado pidiendo un alto el fuego y una diplomacia real”, dijo Zelenski en un mensaje en X.

Tras lanzar un ataque aéreo masivo contra Ucrania, en el que murieron una veintena de personas, el Kremlin afirmó que sigue interesado en “conversaciones de paz”. “Rusia sigue interesada en continuar el proceso de negociación para alcanzar nuestros objetivos por medios políticos y diplomáticos”, declaró el jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Moscú ha rechazado en repetidas ocasiones la propuesta de alto el fuego iniciada por Kiev y Washington y aún no ha aceptado una reunión a solas entre Zelenski y el presidente ruso, Vladímir Putin.

Peskov afirmó que Moscú continuará su guerra contra Ucrania. “Las Fuerzas Armadas rusas también llevan a cabo sus tareas. Como se ha dicho, siguen atacando infraestructuras militares y relacionadas con el Ejército. Los ataques tienen éxito, los objetivos están siendo destruidos y la operación militar especial continúa”, declaró Peskov.

El presidente francés, Emmanuel Macron condenó estos ataques en su cuenta de X: “629 misiles y drones en una sola noche sobre Ucrania: esta es la idea de paz de Rusia. Terror y barbarie. Zonas residenciales e infraestructuras civiles fueron atacadas deliberadamente. Las oficinas de la Delegación de la Unión Europea y del British Council sufrieron daños. Francia condena estos ataques crueles y sin sentido con la mayor firmeza. Todo el apoyo al pueblo ucraniano y nuestra más profunda compasión por todas las familias en duelo”.

En uno de los barrios de Kiev, un edificio de cinco plantas recibió un impacto directo que provocó el derrumbe de la estructura desde el primer piso. Otra vivienda y una guardería de la zona resultaron dañadas.

El ataque también dañó un edificio de la misión de la Unión Europea en Ucrania. Dos misiles impactaron a una distancia de 50 metros de la delegación en 15 segundos, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien señaló que ningún miembro del personal resultó herido.

Las oficinas de ‘Ukrainska Pravda’, uno de los principales medios de comunicación del país, y la oficina en Kiev de ‘Radio Free Europe/Radio Liberty’ (‘RFE/RL’) resultaron dañadas en el ataque.

Mientras tanto, Zelenski ha pedido a los socios de Ucrania que “respondan con firmeza” a los ataques de Rusia y a la negativa de Moscú a sentarse a la mesa de negociaciones. “Por el desprecio al alto el fuego y por los constantes intentos rusos de escabullirse de las negociaciones, se necesitan nuevas y fuertes sanciones”, declaró el presidente de Ucrania.

“Es lo único que funciona. Los rusos sólo entienden de fuerza y presión. Por cada golpe, Moscú debe sentir las consecuencias”, prosiguió. Zelenski añadió que espera una reacción de China, que “ha pedido en repetidas ocasiones que no se amplíe la guerra y que haya un alto el fuego”, así como de Hungría.

“Esperamos una respuesta de todas las personas del mundo que han pedido la paz pero que ahora, con más frecuencia, permanecen en silencio en lugar de adoptar posiciones de principio”, concluyó.

Al mismo tiempo, Von der Leyen insistió en que “Putin debe acudir a la mesa de negociaciones”. Mientras la Casa Blanca presiona para lograr un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Ucrania, Moscú ha rechazado una propuesta de alto el fuego y ahora dice que no hay prevista ninguna reunión entre Zelenski y Putin a corto plazo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió por separado con Putin y Zelenski en agosto, pero no se ha logrado ningún avance y Rusia ha continuado sus ataques contra Ucrania.

