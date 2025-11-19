Legisladores locales de Chihuahua por mayoría de votos convocaron a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a que no aprueben la iniciativa de Decreto que reforma la Ley Nacional de Aguas, presentada por la presidencia de la República, en octubre de este año, esto por desconocer y dejar en incertidumbre los derechos de los actuales concesionarios.

Lo anterior, luego de aprobar el Punto de Acuerdo, presentado por el diputado Arturo Zubía Fernández, quien señaló que, de aprobarse dicha Ley, se le daría el tiro de gracia a todos los productores pequeños y medianos y se pondría en grave riesgo al sector agropecuario.

Explicó que los artículos que pretenden reformarse, conforme a su redacción y propuesta tendrán como efecto las siguientes, por mencionar algunos aspectos:

-Centralizar el manejo de las concesiones, permisos y reasignaciones a CONAGUA, dejando a los organismos de cuenta con facultades limitadas solo para acompañar la labor de los organismos nacionales, quienes serán los que finalmente determinen el otorgamiento de concesiones.

-Las concesiones actuales dejarían de ser vigentes y tendrían que validarse de nuevo para su otorgamiento como un nuevo título.

-Propone desaparecer el régimen de transiciones, por tanto, se perdería el derecho de poder trasmitir por parte del titular el derecho sobre la concesión a otro particular.

-Incluye nuevos conceptos, al amparo de los cuales la autoridad nacional (CONAGUA) puede justificar privar o negar el derecho a la concesión, como el relativo a la seguridad hídrica, conceptos estos que se presta a un manejo discrecional para justificar la negativa de un permiso.

Comentó, ahora quieren, según ellos, regularizar de un plumazo, con una reforma legal, todo lo irregular que no han resuelto en 7 años, a costa de privar de sus derechos de concesión al uso del agua a quienes llevan décadas produciendo y generando alimentos para los Chihuahuenses.

“¡No! a los chihuahuenses no pueden hacernos eso, no lo permitiremos y habremos de estar dispuestos a defender los derechos que ya tenemos reconocidos, si existen irregularidades…. procedan legalmente en contra de quienes las cometen y dejen en paz a quienes trabajan día a día, con mucho sacrificio”, sentenció el legislador.