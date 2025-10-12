En un encuentro lleno de intensidad y vigor, los Indios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) sufrieron otra derrota por marcador de 2-7 ante los Potros del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), en el sexto juego del Grupo Norte de la Conferencia Nacional de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA), disputado el sábado 11 de octubre a las 15:00 horas en el emparrillado del Complejo Deportivo Universitario.

El duelo comenzó con dominio defensivo por parte de ambas escuadras, que intercambiaron despejes y tacles contundentes durante los primeros minutos.

Sin embargo, el marcador se abrió a los 13:38 del segundo cuarto, cuando el mariscal de campo Iván Enrique Amparo Flores (#5) de los Potros conectó un pase de 26 yardas con el receptor abierto Daniel Iván Leyva Cervantes (#24), quien en cuarta oportunidad logró zafarse de su cobertura y cruzar la zona de anotación para poner adelante a los sonorenses 6-0, sumándose la patada de punto extra por Jorge Acuña Alcántar (#55).

A pesar del golpe anímico, los Indios no bajaron los brazos. Con liderazgo y determinación, el aborigen con el jersey marcado con el #93 orquestó una defensiva sostenida que culminó con una intercepción en la yarda 47 a 1:47 antes del medio tiempo.

El tercer cuarto se catalogó como una verdadera batalla de estrategias. Los Potros intentaron ampliar su ventaja con un juego aéreo agresivo, pero los juarenses —liderados por el maestro Alfredo Martínez Navarrete— mantuvo presión constante. En el tercer cuarto, los Indios intimidaron momentáneamente el marcador con una recuperación del ovoide en medio campo, por parte del esquinero Joel Larrañaga López (#1) a los 8:20 del tercer periodo.

No obstante, en el cierre de este mismo periodo, el sonorense Jair Alejandro Rivera Sánchez (#88) aprovechó un error de entrega del balón para recuperar la posesión y tratar de concretar una anotación más.

El último cuarto fue una demostración de madurez táctica y dominio físico por parte del conjunto fronterizo, que administró el reloj con inteligencia y mantuvo a raya cualquier intento de remontada visitante, ya que a los 5:21 el linebacker Diego Briceño Cuervo (#5) efectuó un safety en zona de anotación, dándoles a los de esta casa de estudios dos puntos a su favor.

Con este marcador, los Indios de la UACJ quedan con récord de 4-2 en la temporada, aún con posibilidades de mantenerse en la pelea por la clasificación dentro de la Conferencia Nacional del Grupo Norte.

El sábado 18 de octubre a las 17:00 horas, los Potros del ITSON recibirán en su casa, el Campo Hundido, a los Frailes del Tepeyac en la semana 7.

Mientras que los Indios de la UACJ la siguiente semana descansarán.

Estos equipos se volverán a ver las caras el 24 de octubre a las 18:00 p.m., en la casa de los Potros, esto dentro de la semana 8 de la ONEFA; ese será el siguiente juego de los Indios.