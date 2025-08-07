St. Albans, Vermont — Cada vez que cambia un sabor en la línea de producción de helados de Ben & Jerry’s, una mezcla de residuos lácteos es redirigida a una planta de energía capaz de abastecer más de 1,300 hogares al año.

Desde diciembre de 2024, estos residuos, antes transportados en camiones, fluyen por una tubería subterránea de 1.2 kilómetros hacia una planta operada por PurposeEnergy. Allí, un sistema de digestión anaeróbica convierte la materia orgánica en biogás que alimenta generadores eléctricos.

La planta puede generar hasta 1 megavatio por hora, recuperando además calor del proceso y nutrientes como fósforo, que se transforman en compuestos estables. Esto evita la contaminación de ríos y lagos cercanos.

El proyecto, financiado por Quinbrook Infrastructure Partners, también reduce más de 600 viajes de camión al año, aliviando costos logísticos y reduciendo emisiones de carbono.

Este modelo de economía circular es pionero en América del Norte dentro de la industria heladera y alinea sus objetivos con las estrategias de sostenibilidad de Unilever, la empresa matriz de Ben & Jerry’s.